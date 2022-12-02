Голкипер «Калгари» Маркстрём: сейчас я просто отстойно играю в хоккей

Голкипер «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём крайне негативно высказался о своей игре в текущем чемпионате НХЛ. «Огоньки» уступили «Монреалю» 1:2, шведский вратарь пропустил шайбу на 13-й секунде матча, опрометчиво выбежав из ворот.
«Ребята проделали отличную работу сегодня, но я сейчас просто отстойно играю в хоккей. Я должен быть лучше, я думаю, все видели, что случилось сегодня, это был плохой эпизод в моём исполнении. Мне нужно больше работать и отбивать больше шайб», — цитирует Маркстрёма пресс-служба клуба.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В текущем сезоне 32-летний шведский вратарь провёл 17 матчей за «Калгари», в восьми из которых одержал победу, и продемонстрировал процент отражённых бросков 88,9%. Визави Маркстрёма в сегодняшнем матче с «Монреалем» Джейк Аллен отразил 45 из 46 бросков и был признан первой звездой матча.
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