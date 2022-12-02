Флёри обошёл Эспозито по количеству сейвов за карьеру в НХЛ. Впереди только три голкипера

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Голкипер «Миннесоты» Марк-Андре Флёри отразил 18 из 21 броска по воротам. В общей сложности за карьеру в НХЛ 38-летний канадский вратарь отразил 24 771 бросок по воротам. Таким образом, Флёри обошёл легендарного вратаря Тони Эспозито по этому показателю в списке сейвов за карьеру в НХЛ. Канадский ветеран по этому показателю занимает четвёртое место. Больше, чем Флёри, бросков отбили лишь трое вратарей: Патрик Руа (25 800 сейвов), Роберто Луонго (28 409) и Мартин Бродо (28 928).
В текущем сезоне Флёри провёл 14 матчей за «Миннесоту», в семи из которых одержал победу, и продемонстрировал процент отражённых бросков 90,1%.
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