Ларионов: «Амур» играл с большим азартом и энтузиазмом, хотел больше и получил больше

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов порассуждал на тему выездных матчей на Дальнем Востоке. Специалист считает, что нижегородская команда доминировала во втором периоде матча с «Амуром» (2:4), но не смогла реализовать свои шансы.

«Поздравляю соперника с хорошей игрой и с победой, заслуженной победой. Хочу сказать, что команда соперника играла очень интересно, с большим азартом и энтузиазмом. В этом плане мы уступили, именно в этом компоненте. Поэтому с победой жителей и болельщиков Хабаровского края. Об акклиматизации можно говорить бесконечно. Понимаю, что это, наверное, вопрос физиологии и психологии. Понятно, что это непростая поездка для любого клуба, прибывающего на Дальний Восток. На это можно ссылаться сколько угодно. Но когда ты создаёшь голевые моменты во втором периоде, когда ты доминируешь практически на большом отрезке и не забиваешь гол, другого ты не ожидаешь.

В целом команда отыграла хороший матч, но не было той концовки, которую бы мы хотели. Такие игры бывают, ты через них проходишь. Понимаем, что, попадая сюда, ты борешься не только с климатом и акклиматизацией, но ещё и с командой, которая настроена на победу и хочет порадовать своих болельщиков. «Амур» хотел больше и получил больше.

Буду ли я в следующий раз менять что-то в подготовке перед выездом на Дальний Восток? Это нереально сделать, никак. Для меня вообще это первая поездка, Владивосток, Хабаровск — я здесь ни разу не был. И говорить глобально, что надо что-то менять на одну-две игры, — это нереально. Как бы мы ни заставляли свой организм, это вещи, которые за два-три дня не перестроить. У нас здесь больше игр не будет до следующего года, готовиться к этим матчам весь сезон нет смысла. Просто нужно находить внутренние резервы на эти матчи. Команда молодая, думаю, через год мы будем гораздо сильнее», — цитирует Ларионова пресс-служба лиги.

«Амур» одержал вторую победу подряд и 5 декабря встретится на выезде с владивостокским «Адмиралом». «Торпедо» 4 декабря встретится на выезде с «Сибирью». Благодаря этой победе «Амур» поднялся на восьмую строчку в таблице Восточной конференции, хабаровчане отстают от «Ак Барса» на два очка.