Шмелёв забил шикарный гол после паса Кадейкина одной рукой
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В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». К середине третьего периода счёт равный — 3:3.
На исходе первого игрового отрезка при равенстве — 1:1 — уфимцы смогли выйти вперёд. После вбрасывания в зоне челябинцев нападающий «Салавата» Александр Кадейкин в борьбе, держа клюшку одной рукой, смог проткнуть шайбу на Сергея Шмелёва. Форвард сблизился с голкипером «Трактора» Ильёй Проскуряковым и, убрав шайбу на неудобную руку, переиграл российского стража ворот.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что в середине второго периода Шмелёв отдал результативную передачу.
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