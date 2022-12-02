Шмелёв забил шикарный гол после паса Кадейкина одной рукой

В эти минуты на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». К середине третьего периода счёт равный — 3:3.

На исходе первого игрового отрезка при равенстве — 1:1 — уфимцы смогли выйти вперёд. После вбрасывания в зоне челябинцев нападающий «Салавата» Александр Кадейкин в борьбе, держа клюшку одной рукой, смог проткнуть шайбу на Сергея Шмелёва. Форвард сблизился с голкипером «Трактора» Ильёй Проскуряковым и, убрав шайбу на неудобную руку, переиграл российского стража ворот.

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Отметим, что в середине второго периода Шмелёв отдал результативную передачу.