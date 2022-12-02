Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Московское «Динамо» крупно обыграло «Куньлунь», Лилья оформил дубль

Московское «Динамо» крупно обыграло «Куньлунь», Лилья оформил дубль
Комментарии

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 декабря 2022, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 5
Динамо М
Москва
1:0 Ип (Лесли, Спроул) – 00:27 (5x5)   1:1 Кодола (Джиошвили, Каблуков) – 08:31 (5x5)   1:2 Лилья (Скоренов, Рашевский) – 31:12 (5x4)   1:3 Кудрявцев – 44:46 (5x5)   1:4 Лилья (Скоренов, Кодола) – 47:06 (5x5)   1:5 Скоренов (Менелл) – 52:16 (5x4)

На первой минуте Брэндон Ип вывел китайскую команду вперёд. На девятой минуте Владислав Кодола сравнял счёт. На 32-й минуте Якоб Лилья, реализовав численное большинство, вывел москвичей вперёд. На 45-й минуте Павел Кудрявцев забросил третью шайбу в ворота «Куньлуня». На 48-й минуте Якоб Лилья оформил дубль. На 53-й минуте Александр Скоренов с передачи Бреннана Менелла довёл счёт до крупного.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» примет СКА. Оба матча состоятся 4 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022