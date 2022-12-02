Московское «Динамо» крупно обыграло «Куньлунь», Лилья оформил дубль

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).

На первой минуте Брэндон Ип вывел китайскую команду вперёд. На девятой минуте Владислав Кодола сравнял счёт. На 32-й минуте Якоб Лилья, реализовав численное большинство, вывел москвичей вперёд. На 45-й минуте Павел Кудрявцев забросил третью шайбу в ворота «Куньлуня». На 48-й минуте Якоб Лилья оформил дубль. На 53-й минуте Александр Скоренов с передачи Бреннана Менелла довёл счёт до крупного.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Куньлунь» примет СКА. Оба матча состоятся 4 декабря.