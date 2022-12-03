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Виталий Кравцов забросил первую шайбу в сезоне в матче с «Оттавой»

Виталий Кравцов забросил первую шайбу в сезоне в матче с «Оттавой»
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В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 1:0.

На 11-й минуте матча российский нападающий Виталий Кравцов с передачи другого российского форварда Артемия Панарина и американского защитника Адама Фокса забросил свою первую шайбу в сезоне.

Кравцов проводит свой восьмой матч в текущем сезоне НХЛ. До этого у него было всего одно результативное действие. Он отдал голевой пас в матче с «Детройт Ред Уингз».

Для Панарина же эта голевая передача стала 20-й в нынешнем сезоне.

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