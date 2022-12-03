«О, мой бог»! В сейв российского вратаря не могли поверить в Америке

«Нью-Йорк Рейнджерс» и «Оттава Сенаторз» второй раз подряд сыграли в нынешнем сезоне, на сей раз лишь изменив место проведения встречи. Всего два дня назад «синерубашечники» прервали трёхматчевую серию поражений, одержав гостевую победу над «сенаторами» (3:1), а теперь подопечные Ди Джея Смита взяли реванш, добыв волевую победу в овертайме – 3:2 ОТ.

Сегодняшний матч получился куда более интересным на различные примечательные события, нежели предыдущая игра между командами. Уже в середине первого периода российский форвард хозяев Виталий Кравцов наконец прервал затянувшуюся чёрную полосу и убрал нолик из графы заброшенных шайб в текущей регулярке. Получив передачу от соотечественника Артемия Панарина, Кравцов бросил по воротам «Оттавы» и угодил в защитника Трэвиса Хамоника – канадский хоккеист получил повреждение и упал на лёд, а Виталий доиграл момент и с добивания отправил шайбу в ворота, забив первый гол в сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Гостям удалось отыграться в середине второго периода, когда немецкий нападающий Тим Штюцле реализовал большинство, добив шайбу в ворота Игоря Шестёркина после броска Брэди Ткачука. 23-летний Ткачук вообще оказался центральной фигурой этого матча. Как оказалось впоследствии, результативная передача в эпизоде с голом Штюцле стала для капитана «Оттавы» первым шагом на пути к оформлению хет-трика Горди Хоу – комбинации из гола, передачи и драки.

Спустя две минуты Ткачук сделал следующий шаг к обозначенной выше цели, подравшись с капитаном «Рейнджерс» Джейкобом Трубой. А ещё через три минуты произошло ещё одно кулачное противостояние – отношения между собой выяснили Баркли Гудроу со стороны хозяев и Остин Уотсон от гостей. Но первая драка оказалась куда более примечательным фрагментом игры, всё-таки далеко не в каждом матче можно увидеть бой капитанов команд.

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В начале третьего периода «Рейнджерс» во второй раз в матче вышли вперёд. Канадский защитник хозяев Брэйден Шнайдер совершил бросок по воротам, а российский защитник гостей Артём Зуб отразил её лицом, добивание от Криса Крайдера также пришлось в россиянина, а вот спасти «Оттаву» после ещё одного добивания – уже от Мики Зибанеджада – не смог и самоотверженно игравший Зуб.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После поражения в недавнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:5) российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин эмоционально выступил на пресс-конференции, взяв вину за себя за неудачу команды. «Вратарская игра опять была дерьмовой. Мне стыдно. Каждый их гол был простым для меня. Я должен был остановить эти шайбы. Если наша команда хочет побеждать, я обязан играть лучше. А я играю так плохо!»

Сегодня у Игоря точно не должно быть вопросов к себе по качеству игры. В середине заключительной трети российский голкипер совершил сейв, в который далеко не сразу поверили даже американские комментаторы. 26-летний голкипер остановил шайбу на ленточке после броска в упор, а затем не позволил первым же добиванием протолкнуть свой щиток

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В результате шайба всё-таки оказалась в воротах «Рейнджерс», но как диагностировали судьи после изучения повтора, к тому моменту, когда это произошло, игра уже была остановлена, так как шайба находилась под фиксацией Шестёркина. «О, мой бог», — выпалил один из комментаторов американского телевидения, когда в трансляции раз за разом крутили яркое спасение Шестёркина.

Однако принести «Рейнджерс» победу у Шестёркина сегодня всё равно не получилось. Российский вратарь провёл отличный третий период, но уж слишком сильно прижались полевые хоккеисты хозяев к своим воротам в концовке. Давление «Оттавы» нарастало и в результате переросло в заброшенную шайбу – Ткачук совершил идеальное подправление после броска Тома Шабо, сравнял счёт в матче и оформил хет-трик Хоу.

Исход матча решился в овертайме, где для «Рейнджерс» сработала старая российская поговорка про «не забиваешь ты, забивают тебе». В середине овертайме Зибанеджад обязан был приносить победу «синерубашечникам», но выкатившись один на один с Кэмом Тальбо, не смог переиграть канадского вратаря. Расплата за упущенный шанс последовала незамедлительно – Ткачук получил передачу в средней зоне, убежал от догонявшего его Панарина и переиграл Шестёркина броском в домик.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Любопытно, что матч с «Рейнджерс» стал для американского форварда «Сенаторз» 300-м в его карьере в НХЛ. И юбилейную игру в североамериканской лиге Ткачук запомнит надолго, ведь его первый гол в матче также стал для него юбилейной отметкой – Брэди достиг показателя в 100 голов за «Оттаву».

«Оценить игру команды? Недостаточно хорошо. У нас было два хороших шанса в овертайме, но, если честно, мы не играли достаточно хорошо, чтобы получить победу», — подвёл итоги встречи главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан.