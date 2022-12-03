«Оттава» обыграла «Рейнджерс» в овертайме. На счету Кравцова — гол. У Панарина — ассист

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Игра закончилась волевой победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Мика Зибанеджад, а также российский нападающий Виталий Кравцов. Другой российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей. Для Кравцова заброшенная шайба стала первой в сезоне.

За «Оттаву» отличились Тим Штюцле и Брэди Ткачук, записавший на свой счёт дубль.

Хозяева по ходу матча отличились первыми, однако основное время закончилось вничью. Гол Ткачука в овертайме принёс своему клубу волевую победу в сегодняшней игре.