«Оттава» обыграла «Рейнджерс» в овертайме. На счету Кравцова — гол. У Панарина — ассист
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Оттаву Сенаторз». Игра закончилась волевой победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Мика Зибанеджад, а также российский нападающий Виталий Кравцов. Другой российский форвард Артемий Панарин отметился результативной передачей. Для Кравцова заброшенная шайба стала первой в сезоне.
За «Оттаву» отличились Тим Штюцле и Брэди Ткачук, записавший на свой счёт дубль.
Хозяева по ходу матча отличились первыми, однако основное время закончилось вничью. Гол Ткачука в овертайме принёс своему клубу волевую победу в сегодняшней игре.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2022, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Кравцов (Панарин, Фокс) – 10:31 (5x5) 1:1 Штюцле (Ткачук, Дебринкэт) – 32:16 (5x4) 2:1 Зибанеджад (Крайдер, Шнайдер) – 46:03 (5x5) 2:2 Ткачук (Шабо) – 59:11 (6x5) 2:3 Ткачук (Шабо) – 64:42 (3x3)
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