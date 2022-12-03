«Ненавижу футбол». Нападающий «Ак Барса» — о том, смотрит ли он чемпионат мира по футболу

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк остался доволен игрой команды в матче с «Локомотивом» (3:2) и рассказал, смотрит ли матчи чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Матч с «Сибирью» получился неоднозначным. Мы поменялись, стали проще играть. При любой потере или панике просто выбрасывали шайбу из зоны. Сыграли по заданию, грамотно. Пацаны молодцы. Республику с победой. Хорошая для нас в будущем мотивация. Хоккей – наша любимая работа, наша жизнь. Мы просто сыграли более строго и умно, и это принесло нам результат.
Смотрю ли чемпионат мира по футболу? Ненавижу футбол. Просто ненавижу. За киберспортом следим, контр-страйк с ребятами. Стас Галиев, Тимур Билялов, Артём Галимов – все этим увлекаемся. Бывает, собираемся вместе до игры и играем. Любимый хоккеист в НХЛ? Александр Овечкин. Желаю, чтобы он побил рекорд», — цитирует Дыняка Metaratings.
Напомним, после победного матча с ярославским клубом Олег Знарок ушёл с поста главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию. В текущем сезоне Дыняк провёл 31 матч за казанский клуб, в которых набрал семь очков — забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.
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