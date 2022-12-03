Сборная Востока обыграла сборную Запада в матче за Кубок Вызова 2022 МХЛ

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл матч за Кубок Вызова 2022 среди сборных Западной и Восточной конференции Молодёжной Хоккейной Лиги. Победу в матче одержали хоккеисты Востока со счётом 5:2.
За сборную Востока шайбы забрасывали: на третьей минуте матча Владимир Конов с передачи Александра Волохова, на 33-й минуте Антон Бегаев и на 48-й минуте Роман Канцеров с передачи Артёма Жукова. За сборную Запада отличились: на 22-й минуте матча Александр Мирзабалаев с передач Дмитрия Уткина и Кирилла Пукело, на 52-й минуте Александр Морозов с передач Дмитрия Уткина и Кирилла Долженкова. Шайбу в пустые ворота в концовке встречи забросил нападающий сборной Востока Егор Черников. За восемь секунд до конца матча ещё одну шайбу за Восток забросил Иван Климович.
Сборная Востока впервые в истории второй год подряд обыграла сборную Запада в матче за Кубок Вызова и сократила отставание в счёте по встречам до четырёх побед 4-8.
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