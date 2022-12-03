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Сборная Востока обыграла сборную Запада в матче за Кубок Вызова 2022 МХЛ

Сборная Востока обыграла сборную Запада в матче за Кубок Вызова 2022 МХЛ
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл матч за Кубок Вызова 2022 среди сборных Западной и Восточной конференции Молодёжной Хоккейной Лиги. Победу в матче одержали хоккеисты Востока со счётом 5:2.

За сборную Востока шайбы забрасывали: на третьей минуте матча Владимир Конов с передачи Александра Волохова, на 33-й минуте Антон Бегаев и на 48-й минуте Роман Канцеров с передачи Артёма Жукова. За сборную Запада отличились: на 22-й минуте матча Александр Мирзабалаев с передач Дмитрия Уткина и Кирилла Пукело, на 52-й минуте Александр Морозов с передач Дмитрия Уткина и Кирилла Долженкова. Шайбу в пустые ворота в концовке встречи забросил нападающий сборной Востока Егор Черников. За восемь секунд до конца матча ещё одну шайбу за Восток забросил Иван Климович.

МХЛ - Кубок Вызова. Кубок Вызова 2022
03 декабря 2022, суббота. 13:00 МСК
Сборная Востока
Окончен
5 : 2
Сборная Запада
1:0 Конов (Волохов) – 02:32 (5x5)   1:1 Мирзабалаев (Уткин, Пукело) – 21:53 (5x5)   2:1 Бегаев – 32:26 (5x5)   3:1 Канцеров (Жуков) – 48:22 (5x4)   3:2 Морозов (Уткин, Долженков) – 51:53 (5x4)   4:2 Черников (Чернов, Полушкин) – 59:21 (en)   5:2 Климович (Топорков, Раздьяконов) – 59:53 (5x5)

Сборная Востока впервые в истории второй год подряд обыграла сборную Запада в матче за Кубок Вызова и сократила отставание в счёте по встречам до четырёх побед 4-8.

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