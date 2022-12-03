Алексей Дементьев: уверен, Знарок будет востребован на рынке

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал отставку Олега Знарка с поста главного тренера «Ак Барса» и рассказал, был ли состав казанцев слишком звёздным для 59-летнего специалиста.
«Олег Знарок — признанный специалист в хоккее, и неудивительно, что он занял пост в таком серьёзном клубе, как «Ак Барс». Но в последнее время, конечно, информационное давление сыграло свою роль, и он принял решение уйти с этого поста. Хотел бы пожелать Олегу Валерьевичу самого доброго, дальнейших успехов. Я уверен, что этот тренер будет востребован на рынке и он ещё не раз сможет проявить себя, побеждая в разных соревнованиях.
Состав «Ак Барса» был слишком звёздным для Знарка? «Слишком звёздный состав» — это несправедливое определение для Знарка. Этот специалист может работать с игроками любого уровня», — сказал Дементьев в интервью «РБ Спорт».
Следующий матч «Ак Барс» проведёт 4 декабря дома с московским «Динамо».
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