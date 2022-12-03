Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов рассказал об игроках МХЛ, выбранных на Матч звёзд.

«Конов забросил шайбу, но оценивать его только по ней будет некорректно. Парень — лидер своей команды в Ярославле, показал лидерские качества и здесь, на уровне всех лучших, действовал уверенно и раскованно. Были моменты, чтобы отметиться дублем или голевой передачей.



Канцеров. Не всегда лидеры своих команд могут выдать матч, играя все 60 минут с шайбой и постоянно угрожая воротам. Мастерство игрока в том, чтобы забить в самый нужный момент и забить красиво. Канцеров это сделал, и шайба оказалось победной. Такие стечения обстоятельств помогают хоккеистам делать красивую карьеру и получать хорошие контракты. Помимо сегодняшней игры, он входит в пятёрку бомбардиров, он лидер «Стальных Лис», мы этот выбор сделали осознанно.



Жуков за всю игру не сделал ни одной ошибки при игре в обороне. У него великолепное катание, сильный бросок, помимо того, что он на отлично играл в обороне, он помогал в атаке, сам угрожал и ассистировал ребятам. Был момент, когда чудом шайба не зашла, если бы он забил, мы бы тогда даже не думали. Такие защитники должны быть замечены.



По Демидову такая же история, как по Канцерову, — нельзя постоянно выделяться. Но видно по его потенциалу, что он один может сделать что угодно. Многие игроки были скованы атмосферой Кубка Вызова, очень большая ответственность, я сам много играл на подобных соревнованиях.



Как только понадобилось Западу сравнивать на последних минутах, он проявил себя как лидер. Если вы помните, именно его три передачи были настолько красивыми, точными и своевременными, что его партнёры должны были забивать третью шайбу. Мы ждали лидера, который зажжёт и поднимет свою команду, он эти качества проявил. Да, не забили, но будет другая игра, тот же Матч звёзд КХЛ, там забьёт», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Напомним на Мастер-шоу и Матч звёзд КХЛ были выбраны Артём Жуков («Сибирские Снайперы»), Роман Канцеров («Стальные Лисы»), Владимир Конов («Локо-76») от Востока и Иван Демидов («СКА-1946») от Запада.