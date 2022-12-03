Вице-президент КХЛ высказался о сокращении матчей в сезоне МХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов рассказал о сокращении матчей в МХЛ.
«Мы шли к тому, чтобы количество матчей сократить. В том формате, который проводился, больше 64 матчей играть было нельзя. Было много выездов, спаренные игры, команды находились в поездках по две-три недели. Это тоже послужило фактором того, чтобы были перерывы, поскольку в возрасте 16–20 лет надо больше тренироваться, работать над собой.
Я прекрасно понимаю, что ни одна тренировка не заменит игру, чем больше играешь, тем больше получаешь опыта. Но, чтобы выйти на игру, надо уметь что-то делать и показывать. Молодым надо много тренироваться, оттачивать своё мастерство, и в появившихся паузах у них будет эта возможность.
Мы уменьшили бюджетные затраты команд Запада, у нас на Дальний Восток летят за один перелёт, раньше было два. Вы представляете, какие финансовые расходы клуб несёт? Я уверен, что это отразится на финансовом положении каждой команды», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
- 3 декабря 2022
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