The Athletic оценил перспективу «Вашингтона» попасть в плей-офф

Североамериканский портал The Athletic оценил перспективу «Вашингтон Кэпиталз» попасть в плей-офф в этом сезоне.
«Что идёт не так? Никлас Бекстрём, Том Уилсон и Карл Хагелин ещё не сыграли ни одной игры. Ти Джей Оши вернулся, но пропустил 11 игр в начале года. Дмитрия Орлова нет с начала ноября.
Травмы и возраст просто догоняют «Кэпиталз». Не помогает и то, что их игра в большинстве занимает лишь 20-е место в лиге.
Перспективы? У «столичных» слишком много травм форвардов и недостаточно высококлассных атакующих навыков, кроме Александра Овечкина.
Конкуренция очень жёсткая. Столичный дивизион – самый сильный, а на Востоке в целом слишком много качественных соперников. Синяя линия «Вашингтона» получит импульс с возвращением Орлова, Дарси Кемпер всё ещё хорош в «рамке» — это положительные признаки, но подъём в гору может быть слишком крутым», — говорится в статье.
- 3 декабря 2022
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