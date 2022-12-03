Форвард «Тампы» Чирелли сыграет впервые после операции на плече в июле
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Энтони Чирелли сыграет в завтрашнем матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (в ночь на 4 декабря, в 3:00 мск), сообщает Sportsnet.
Напомним, 25-летний канадский форвард проходил процесс восстановления после того, как в июле перенёс операцию на плече. Этим летом Чирелли подписал новый контракт с «молниями» на восемь лет и $ 50 млн. Соглашение вступит в силу с сезона-2023/2024. Чирелли в прошлом сезоне в 76 играх регулярного чемпионата набрал 43 (17+26) очка, к которым добавил три шайбы и пять голевых передач в 23 играх розыгрыша Кубка Стэнли.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги провела 23 матча и набрала 29 очков. «Молнии» занимают шестое место в таблице Восточной конференции.
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