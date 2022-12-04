Три очка Малкина и гол Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей хет-триком отметился Каспери Капанен, ещё по разу отличились Брайан Раст, Джейсон Цукер и Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин записал на свой счёт три результативные передачи. Теперь на счету Малкина в нынешнем сезоне 16 результативных передач при восьми заброшенных шайбах. Кросби забил свой 13-й гол в сезоне.

У «Сент-Луиса» в этом матче забивали российские форварды Павел Бучневич и Владимир Тарасенко. Оба игрока записали на своё счёт по голу.

Параллельно состоялись ещё несколько матчей НХЛ:

Отметим, что в матче «Эдмонтона» и «Монреаля» российский нападающий Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой.