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Три очка Малкина и гол Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис»

Три очка Малкина и гол Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть «Сент-Луис»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе победителей хет-триком отметился Каспери Капанен, ещё по разу отличились Брайан Раст, Джейсон Цукер и Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин записал на свой счёт три результативные передачи. Теперь на счету Малкина в нынешнем сезоне 16 результативных передач при восьми заброшенных шайбах. Кросби забил свой 13-й гол в сезоне.

У «Сент-Луиса» в этом матче забивали российские форварды Павел Бучневич и Владимир Тарасенко. Оба игрока записали на своё счёт по голу.

Параллельно состоялись ещё несколько матчей НХЛ:

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Капанен (Жозеф, Раст) – 06:58 (5x5)   2:0 Раст (Цукер, Малкин) – 11:59 (5x5)   2:1 Бучневич (Ледди, Парэйко) – 12:47 (5x5)   3:1 Капанен (Малкин, Картер) – 16:55 (5x4)   4:1 Цукер (Малкин, Раст) – 21:51 (5x5)   4:2 Тарасенко (Томас, Парэйко) – 28:22 (5x5)   5:2 Капанен (Раст, Цукер) – 30:20 (5x4)   6:2 Кросби (Гюнцель) – 55:12 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Айкел (Стивенсон, Макнэбб) – 01:04 (5x5)   0:2 Маршессо (Теодор, Стоун) – 27:50 (5x4)   1:2 Сундквист (Кубалик, Ларкин) – 31:37 (5x4)   1:3 Кессел (Руа) – 36:32 (5x5)   1:4 Смит (Кессел, Макнэбб) – 57:00 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Гертл (Барабанов, Майер) – 07:26 (5x4)   1:1 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 10:25 (5x4)   1:2 Гертл (Карлссон, Лабанк) – 11:03 (5x5)   2:2 Жиру – 25:22 (5x5)   3:2 Штюцле (Батерсон, Дебринкэт) – 36:40 (5x4)   4:2 Шабо (Жозеф, Жиру) – 45:18 (5x4)   5:2 Жиру (Мотт) – 55:45 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Зеттерлунд (Вуд, Маклауд) – 26:01 (5x5)   1:1 Конечны (Кейтс, Хейз) – 27:41 (5x4)   1:2 Мерсер (Вуд) – 41:49 (5x5)   1:3 Хьюз (Хаула) – 46:56 (5x5)   2:3 Седлак (Санхайм, Деанджело) – 55:12 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Пастрняк (Маршан, Макэвой) – 13:49 (5x4)   2:0 Фредерик (Макэвой, Заха) – 18:51 (5x5)   3:0 Пастрняк (Крейчи) – 24:48 (5x5)   3:1 Кольяно – 46:32 (5x5)   4:1 Фредерик (Холл, Койл) – 55:32 (5x5)   5:1 Дебраск (Форборт, Бержерон) – 55:42 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Судзуки (Мэтисон, Дак) – 16:37 (5x4)   1:1 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 21:25 (5x4)   2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 26:27 (5x4)   3:1 Макдэвид (Бэрри, Хайман) – 29:36 (5x4)   3:2 Дадонов (Армиа, Ковачевич) – 33:26 (5x5)   3:3 Джекай (Слафковски) – 36:38 (5x4)   4:3 Нурс (Драйзайтль, Хайман) – 39:55 (5x5)   5:3 Макдэвид (Драйзайтль) – 54:40 (5x5)

Отметим, что в матче «Эдмонтона» и «Монреаля» российский нападающий Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой.

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