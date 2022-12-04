«На арене едва не снесло крышу». Купер — о первом голе Наместникова в сезоне за «Тампу»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, что команда была рада за российского нападающего Владислава Наместникова, который забил свой первый гол в матче с «Торонто» (4:3 ОТ) после возвращения во флоридский клуб.

«Можно сказать, что это был огромный выдох. Вы почувствовали, как от крика болельщиков едва не снесло крышу на арене, когда он забил тот гол. Ребята на скамейке запасных и я были очень рады за него», — цитирует Купера журналист Гэбби Ширли в своей соцсети.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Наместников покинул «Тампа-Бэй» в 2018 году, а перед этим сезоном вернулся в клуб. В текущем сезоне на счету 30-летнего россиянина 24 матча, в которых Наместников набрал 5 (4+1) очков.