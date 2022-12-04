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Иван Мирошниченко дебютировал в КХЛ за «Авангард» в матче с «Трактором»

Иван Мирошниченко дебютировал в КХЛ за «Авангард» в матче с «Трактором»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Трактором». Идёт первый период. Счёт в матче.

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко дебютировал в КХЛ за омский клуб. 18-летний нападающий в текущем сезоне МХЛ провёл восемь матчей за «Омских Ястребов» и набрал 11 (8+3) очков.

Напомним, в марте у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня он закончил курс лечения и вернулся к тренировкам в середине октября. Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы в матче с ЦСКА анонсировал дебют молодого нападающего в КХЛ в матче с «Трактором».

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