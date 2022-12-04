Главный тренер «Трактора» ответил на вопрос, были ли с ним согласованы изменения в штабе

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения от «Авангарда» (1:5) рассказал, были ли с ним согласованы изменения в штабе.
«Согласована ли была со мной замена двух помощников? Был комментарий от клуба, мне здесь добавить нечего. Я знаком и с Андреем Соколовым, и с Игорем Ефимовым, здесь вопросов никаких нет в налаживании коммуникации. Единственное, что им нужно время понять, что нужно делать. Мы разговариваем, смотрим матчи. Не так много времени, но стараемся через видео что-то доносить до ребят. Но такой график игр, что тренировки идут больше на восстановление. В паузу уже будут более детальные действия.
Мельничука заменили после четвёртого гола больше для того, чтобы взбодрить команду. Неплохо провели первый период, во втором были хорошие отрезки, но индивидуальные ошибки привели к голам в наши ворота. Поэтому надо было взбодрить команду. А так разговариваем с Алексеем, у него было не самое лучшее физическое состояние. Сейчас он хорошо поработал, готов играть, но здесь мы должны всей командой друг другу помогать», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 декабря 2022
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