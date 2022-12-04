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«То, через что он прошёл, говорит о его характере». Капитан «Авангарда» — о Мирошниченко

«То, через что он прошёл, говорит о его характере». Капитан «Авангарда» — о Мирошниченко
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов после победы над «Трактором» (5:1) рассказал о своём одноклубнике — Иване Мирошниченко.

«Нормальная игра, единственное – этот гол в меньшинстве. Надо отлаживать этот компонент к плей-офф. Большинство сработало сегодня, забили важные голы, Грицюк – молодчик. Не то чтобы наконец-то забивает, но просто молодец, что бросает, отрабатывает в тех моментах, о которых мы разговаривали. Ваня Мирошниченко сегодня не так много смен сыграл, но для первого матча очень неплохо себя проявил. Да и другие наши молодые – Гуляев, Михайлов – красавцы.

Нет, меня не удивило, что Мирошниченко провёл два силовых приёма в первой же смене. То, через что он прошёл, говорит о его характере. У меня огромное уважение к нему, что он так быстро вернулся и добрался до КХЛ. Надеюсь, он будет всё больше играть за нас и прогрессировать», — сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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