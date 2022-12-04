Главный тренер «Авангарда» оценил дебют Мирошниченко в КХЛ

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал о дебюте форварда омичей Ивана Мирошниченко в КХЛ в матче с «Трактором» (5:1).

«Вы знаете, я Ивана уже хотел практически с первой игры прилечь, когда я посмотрел, как он играет в молодежной команде, но медицинская ситуация была. Я считаю, что то время, которое у него сегодня было, он отыграл отлично. И в дальнейшем у него буде возможность больше играть, потому что сегодня он показал, что и в столкновениях выигрывает. Не выпадает. И по тренировкам было видно то же самое. Я очень рад, что Иван у нас в команде. Мне не удалось потренировать его в «Витязе», когда он был в «Русских витязях». Хорошо, что теперь есть такая возможность.

Не было ли желания дать больше времени Ивану при счёте 5:1? Есть же другие игроки. Здесь не должно быть такого: «Давайте Ване дадим играть, давайте Ване дадим играть». Надо, чтобы все играли, и не обижать тех, кто добыл предыдущие победы», — передаёт слова Кравеца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.