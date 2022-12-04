«Ак Барс» в первом матче без Знарка одержал волевую победу над московским «Динамо»

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал московское «Динамо». Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0) одержали хозяева.
В первом и втором периодах команды отличиться не смогли.
На второй минуте третьего периода Дмитрий Воронков с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова вывел хозяев вперед. Однако спустя пять минут равенство в счёте восстановил Иван Муранов. На 16-й минуте третьего периода вывел гостей вперёд форвард Андрей Миронов. За 53 секунды до конца третьего периода счёт 2:2 сделал Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва.
В овертайме победу хозяевам принёс Станислав Галиев.
Напомним, это был первый матч казанцев без бывшего главного тренера Олега Знарка, уволенного 2 декабря.
Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях у астанинского «Барыса» 6 декабря. Москвичи в этот же день примут дома санкт-петербургский СКА.
- 4 декабря 2022
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