«Ак Барс» в первом матче без Знарка одержал волевую победу над московским «Динамо»

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал московское «Динамо». Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0) одержали хозяева.

В первом и втором периодах команды отличиться не смогли.

На второй минуте третьего периода Дмитрий Воронков с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова вывел хозяев вперед. Однако спустя пять минут равенство в счёте восстановил Иван Муранов. На 16-й минуте третьего периода вывел гостей вперёд форвард Андрей Миронов. За 53 секунды до конца третьего периода счёт 2:2 сделал Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва.

В овертайме победу хозяевам принёс Станислав Галиев.

Напомним, это был первый матч казанцев без бывшего главного тренера Олега Знарка, уволенного 2 декабря.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях у астанинского «Барыса» 6 декабря. Москвичи в этот же день примут дома санкт-петербургский СКА.