Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» в первом матче без Знарка одержал волевую победу над московским «Динамо»

«Ак Барс» в первом матче без Знарка одержал волевую победу над московским «Динамо»
Комментарии

В Казани завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Ак Барс» принимал московское «Динамо». Победу в овертайме со счётом 3:2 (0:0, 0:0, 2:2, 1:0) одержали хозяева.

В первом и втором периодах команды отличиться не смогли.

На второй минуте третьего периода Дмитрий Воронков с передач Станислава Галиева и Вячеслава Войнова вывел хозяев вперед. Однако спустя пять минут равенство в счёте восстановил Иван Муранов. На 16-й минуте третьего периода вывел гостей вперёд форвард Андрей Миронов. За 53 секунды до конца третьего периода счёт 2:2 сделал Вячеслав Войнов с передачи Вадима Шипачёва.

В овертайме победу хозяевам принёс Станислав Галиев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Воронков (Галиев, Войнов) – 41:35 (5x4)   1:1 Муранов – 46:54 (4x5)   1:2 Миронов (Каблуков, Джиошвили) – 55:07 (5x4)   2:2 Войнов (Шипачёв) – 59:07 (5x3)   3:2 Галиев (Шипачёв, Кагарлицкий) – 60:49 (4x3)

Напомним, это был первый матч казанцев без бывшего главного тренера Олега Знарка, уволенного 2 декабря.

Следующий матч «Ак Барс» проведёт в гостях у астанинского «Барыса» 6 декабря. Москвичи в этот же день примут дома санкт-петербургский СКА.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022