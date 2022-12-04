СКА отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Куньлунь» по буллитам

В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Куньлунь» принимал на своём льду питерский СКА. Победу по буллитам со счётом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 0:0, 1:0) одержали армейцы.

В первом периоде команды голов не забили.

На второй минуте второго периода счёт в матче открыл форвард хозяев Тайлер Вон с передачи Кори Кейна. Через восемь минут преимущество «Куньлуня» удвоил Цзэцэнь Чжан с передач Тайлера Вона и Райана Спроула. Ещё через две минуты третью шайбу забросил Тайлер Вон с передач Брэндона Ипа и Томаша Юрчо.

В самом начале третьего периода форвард СКА Дмитрий Яшкин с передач Василия Глотова и Александра Никишина одну шайбу отыграл. На 11-й минуте третьего периода Дамир Жафяров с передачи Василия Глотова забросил вторую шайбу гостей. В конце третьего периода Жафяров сравнял счёт, сделав дубль.

В буллитной серии лучше оказались гости. Победный бросок на счету Дмитрия Яшкина.

Следующий матч «Куньлунь» проведёт дома с «Витязем». СКА сыграет в гостях с московским «Динамо».