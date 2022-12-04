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СКА отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Куньлунь» по буллитам

СКА отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Куньлунь» по буллитам
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В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местный «Куньлунь» принимал на своём льду питерский СКА. Победу по буллитам со счётом 4:3 (0:0, 0:3, 3:0, 0:0, 1:0) одержали армейцы.

В первом периоде команды голов не забили.

На второй минуте второго периода счёт в матче открыл форвард хозяев Тайлер Вон с передачи Кори Кейна. Через восемь минут преимущество «Куньлуня» удвоил Цзэцэнь Чжан с передач Тайлера Вона и Райана Спроула. Ещё через две минуты третью шайбу забросил Тайлер Вон с передач Брэндона Ипа и Томаша Юрчо.

В самом начале третьего периода форвард СКА Дмитрий Яшкин с передач Василия Глотова и Александра Никишина одну шайбу отыграл. На 11-й минуте третьего периода Дамир Жафяров с передачи Василия Глотова забросил вторую шайбу гостей. В конце третьего периода Жафяров сравнял счёт, сделав дубль.

В буллитной серии лучше оказались гости. Победный бросок на счету Дмитрия Яшкина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Вон (Кейн) – 21:40 (5x5)   2:0 Чжан (Вон, Спроул) – 29:44 (5x5)   3:0 Вон (Ип, Юрчо) – 31:39 (5x4)   3:1 Яшкин (Глотов, Никишин) – 41:41 (5x4)   3:2 Жафяров (Глотов) – 50:05 (5x5)   3:3 Жафяров (Гусев, Хайруллин) – 57:16 (5x5)   3:4 Яшкин – 65:00 (бул)

Следующий матч «Куньлунь» проведёт дома с «Витязем». СКА сыграет в гостях с московским «Динамо».

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