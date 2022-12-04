Ю. Бабенко: я пока не главный тренер «Ак Барса». Наверное, что-то получилось, раз выиграли

Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:2 ОТ).



«Боевая игра. Может, не столько много голевых моментов, но она держала в напряжении. Наверное, очень много физических сил отдали. Хорошо сработали в большинстве, хотя ненужную шайбу в большинстве и пропустили. Ребята старались играть правильно, было желание, характер, за счёт этого победили. И болельщики нам очень помогли.



Перестроился ли на роль главного? Я пока не главный тренер, а исполняющий обязанности. Я помогал Знарку руководить игрой, наверное, сегодня что-то получилось, раз выиграли», — передаёт слова Бабенко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После победы казанцы занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 40 очков.