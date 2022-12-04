Главный тренер «Барыса» Скабелка: неважно как начинаешь матчи — важно хорошо заканчивать

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итог матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1) и объяснил за счёт чего его подопечные смогли переломить игру.

«Тяжёлый матч с сильным соперником. Четвёртая игра через день, много не забивали. В обороне сработали неплохо все эти матчи. Сегодня похожая была игра на матч с «Автомобилистом», но смогли найти силы и эмоции. Заработали удаления. Не настолько было качественное большинство. Тем не менее, забрали преимущество. Важная для нас победа.

Обречённости перед третьим периодом не было, но не самое лучшее было настроение. Подбодрили ребят, сказали, что неважно как начинаешь матчи — важно хорошо заканчивать. Третьи периоды всегда были наши. Мы пошли достаточно агрессивно на ворота. У всех бывают серии как у Вея. Никита Михайлис тоже не забивал долго. Не всегда получается забивать. Разные периоды бывают, Линден работает, к нему голы вернутся», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

После победы «Барыс» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.