Главный тренер «Нефтехимика»: настраивайтесь, вас ждут интересные матчи

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог матча с «Локомотивом» (1:4) и объяснил расставание клуба с защитником Йоанном Овитю.

«Тяжёлый, трудный матч для нас. Соперник местами был где-то посвежее, побыстрее. Мы пропустили контратаки в начале второго периода, быстрые голы. К сожалению, мы не смогли переломить ход матча. Не хватило эмоций, движения, напористости. Где-то надо было лезть на ворота, вгрызаться в пятак и оттуда заносить шайбу за ленточку ворот. Из поражений нужно извлекать какие-то выводы. Искать крайних мы не будем, надо готовиться к следующему матчу, у нас ещё два важных поединка перед перерывом. Как сказалась поездка на Дальний Восток? Наверняка, после таких дальних странствий игроки немного проседают. Мы тоже не исключение. «Локомотив» — очень быстрая, скоростная команда. Хотя мы тоже пытаемся действовать на высоких скоростях, видно было, что в некоторых местах мы проседали, не успевали чуть-чуть.

У нас в команде ОРВИ, выбыло несколько игроков, плюс у Кирилла Воробьёва небольшое повреждение. Нас подкосила инфекция, одни выздоравливают, другие заболевают, третьи — на уколах. Просто не хочется рассказывать всю эту кухню и плакаться. Конечно, когда команда на ходу, она свежее и дисциплинированнее, система работает. А когда скорости не хватает, пропускаешь эти моменты. Когда ты не в тонусе, начинаешь допускать ошибки. Я не думаю, что у нас есть какой-то провал или яма. Бывают поражения или успехи. Но не вижу по играм или тренировочному процессу, что у нас какой-то провал есть. Уверен, что на следующую игру подготовимся, всё будет нормально. Впереди ещё очень много игр, больше 30 матчей, всё будет впереди. А кто там что про нас пишет, это неинтересно.

С Овитю мы расстались, потому что он не соответствовал уровню и надеждам, которые мы на него возлагали. Там много качеств, я просто не буду распространяться. «Нефтехимик» всегда будет биться до последнего. Настраивайтесь, вас ждут интересные матчи», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

«Нефтехимик» следующий матч проведёт дома с «Сочи».