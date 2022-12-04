Тренер «Сочи» Светлов: по многим компонентам не уступали ЦСКА

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4) и оценил игру молодых хоккеистов клуба.
«Хорошая, быстрая, интересная игра. По многим компонентам не уступали сопернику. Вели в счёте, забили в большинстве, это была содержательная игра. Но немного не дотерпели в концовке. Жалко, что мы сегодня без очков.
Дебютная игра Ващенко? Нормально сыграл. Ещё не успел с ним толком пообщаться, объяснить как мы играем, что мы делаем, но мальчишка нормально вошёл в игру, достойно для первого раза смотрелся.
После возвращения с Кубка Вызова Уткина не выпускали до третьего периода — понимали, что ребята вернулись рано утром из Челябинска, вчера играли. Переодели в запас, но в третьем периоде надо было встряхнуться, поэтому подключили его к игре», — приводит слова Светлова сайт КХЛ.
После поражения «Сочи» остался на последнем, 11 месте в таблице Западной конференции.
- 4 декабря 2022
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