Рейтинг тренеров КХЛ: Заварухин — новый лидер, Гатиятулин — прочно на последнем месте

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (3) Николай Заварухин «Автомобилист» 2 (2) Игорь Гришин «Спартак» 3 (1) Леонид Тамбиев «Адмирал» 4 (6) Андрей Мартемьянов «Сибирь» 5 (5) Роман Ротенберг СКА 6 (4) Михаил Кравец «Авангард» 7 (8) Илья Воробьёв «Металлург» 8 (9) Игорь Никитин «Локомотив» 9 (7) Сергей Фёдоров ЦСКА 10 (18) Вадим Епанчинцев «Амур» 11 (11) Алексей Кудашов «Динамо» М 12 (10) Игорь Ларионов «Торпедо» 13 (19) Крэйг Вудкрофт «Динамо» Мн 14 (13) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 15 (15) Вячеслав Буцаев «Витязь» 16 (16) Олег Леонтьев «Нефтехимик» 17 (22) Андрей Скабелка «Барыс» 18 (-) Юрий Бабенко «Ак Барс» 19 (14) Андрей Разин «Северсталь» 20 (20) Сергей Светлов ХК «Сочи» 21 (17) Грег Айрленд «Куньлунь» 22 (21) Анвар Гатиятулин «Трактор»