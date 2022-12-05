Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Северсталь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: Заварухин — новый лидер, Гатиятулин — прочно на последнем месте

Рейтинг тренеров КХЛ: Заварухин — новый лидер, Гатиятулин — прочно на последнем месте
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2022/2023 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

1 (3)Николай Заварухин«Автомобилист»
2 (2)Игорь Гришин«Спартак»
3 (1)Леонид Тамбиев«Адмирал»
4 (6)Андрей Мартемьянов«Сибирь»
5 (5)Роман РотенбергСКА
6 (4)Михаил Кравец«Авангард»
7 (8)Илья Воробьёв«Металлург»
8 (9)Игорь Никитин«Локомотив»
9 (7)Сергей ФёдоровЦСКА
10 (18)Вадим Епанчинцев«Амур»
11 (11)Алексей Кудашов«Динамо» М
12 (10)Игорь Ларионов«Торпедо»
13 (19)Крэйг Вудкрофт«Динамо» Мн
14 (13)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
15 (15)Вячеслав Буцаев«Витязь»
16 (16)Олег Леонтьев«Нефтехимик»
17 (22)Андрей Скабелка«Барыс»
18 (-)Юрий Бабенко«Ак Барс»
19 (14)Андрей Разин«Северсталь»
20 (20)Сергей СветловХК «Сочи»
21 (17)Грег Айрленд«Куньлунь»
22 (21)Анвар Гатиятулин«Трактор»
«Ак Барс» уговорил легенду клуба вернуться! Чего ждать от Казани с Билялетдиновым? «Ак Барс» уговорил легенду клуба вернуться! Чего ждать от Казани с Билялетдиновым?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022