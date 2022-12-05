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Защитник «Автомобилиста» дисквалифицирован на один матч

Защитник «Автомобилиста» дисквалифицирован на один матч
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Американский защитник «Автомобилиста» Ник Эберт пропустит один матч своей команды из-за дисквалификации.

Такое наказание Эберт получил за удар клюшкой форварда магнитогорского «Металлурга» Никиты Коростелёва, за который американцу выписали 5+20 минут штрафа. Матч прошёл вчера в Магнитогорске и закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Поскольку это уже не первый подобный штраф в этом сезоне для Эберта, игрок по регламенту вынужден будет пропустить один матч своей команды. Также хоккеист заплатит денежный штраф.

В 36 сыгранных матчах текущего сезона Ник Эберт набрал 25 (7+18) очков при показателе полезности «+19», 13 силовых приёмах и 30 блокированных бросках. Американец является третьим снайпером среди защитников в лиге на данный момент.

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