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Российский нападающий «Коламбуса» Марченко вызван из АХЛ

Российский нападающий «Коламбуса» Марченко вызван из АХЛ
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Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко был вызван из АХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

В Американской хоккейной лиге Марченко играл за фарм-клуб «Коламбуса» «Кливленд Монстерз». В обратном направлении отправлен канадский форвард Трей Фикс-Волански.

22-летний российский хоккеист забил восемь голов и сделал 11 результативных передач, набрав в общей сложности 19 очков и восемь минут штрафа в 16 матчах за «Кливленд».

Уроженец Барнаула был выбран «Блю Джекетс» во втором раунде под общим 49-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2018 года.

Воспитанник «Югры» становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2019 года и выигрывал серебро на молодёжном чемпионате мира 2020 года.

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