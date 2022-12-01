«Коламбус» вывел Лайне и Мерзликина из списка травмированных, Тарасов отправлен в АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» на своём сайте объявил о том, что нападающий клуба Патрик Лайне и голкипер Элвис Мерзликин выведены из списка травмированных.

24-летний финский нападающий выбыл из строя 14 ноября 2022 года, и, как ожидалось, должен был вернуться через месяц, однако восстановление заняло меньшее время.

В связи с этим, российский вратарь Даниил Тарасов отправлен в клуб Американской хоккейной лиги «Кливленд Монстерз».

23-летний Тарасов в текущем сезоне сыграл за «Коламбус» семь матчей, в которых одержал две победы с 91,2 % отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,17.

Даниил был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году «Коламбусом» в третьем раунде под общим 86 номером.