Голевой пас Евгения Кузнецова помог «Вашингтону» одолеть «Эдмонтон», у Овечкина – «-1»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.



Счёт в матче был открыт только на 22-й минуте – Бретт Кулак забил за хозяев. На 28-й минуте матча Ларс Эллер сравнял счёт. Потом на 36-й минуте Коннор Макдэвид вывел хозяев вновь вперёд. Но через минуту Ти Джей Оши с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова сделал счёт равным, а на 48-й минуте Ник Дауд с передачи белоруса Алексея Протаса принёс команде победу.

Клим Костин из команды хозяев очков не набрал. Также защитник Александр Алексеев из команды гостей тоже не отметился никаким результативным действием. А российский форвард Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1».