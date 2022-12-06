Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голевой пас Евгения Кузнецова помог «Вашингтону» одолеть «Эдмонтон», у Овечкина – «-1»

Голевой пас Евгения Кузнецова помог «Вашингтону» одолеть «Эдмонтон», у Овечкина – «-1»
Комментарии

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт только на 22-й минуте – Бретт Кулак забил за хозяев. На 28-й минуте матча Ларс Эллер сравнял счёт. Потом на 36-й минуте Коннор Макдэвид вывел хозяев вновь вперёд. Но через минуту Ти Джей Оши с передачи российского нападающего Евгения Кузнецова сделал счёт равным, а на 48-й минуте Ник Дауд с передачи белоруса Алексея Протаса принёс команде победу.

Клим Костин из команды хозяев очков не набрал. Также защитник Александр Алексеев из команды гостей тоже не отметился никаким результативным действием. А российский форвард Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2022, вторник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Кулак (Ньюджент-Хопкинс) – 21:44 (5x5)   1:1 Эллер (Милано) – 27:25 (5x5)   2:1 Макдэвид – 35:25 (4x5)   2:2 Оши (Строум, Кузнецов) – 36:55 (5x4)   2:3 Дауд (Протас, Дженсен) – 47:13 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022