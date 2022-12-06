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Натан Маккиннон получил травму. У «Колорадо» девять игроков в лазарете

Натан Маккиннон получил травму. У «Колорадо» девять игроков в лазарете
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В одном из эпизодов игры канадский нападающий гостей Натан Маккиннон получил травму. Это девятая потеря основного игрока для «Колорадо». Помимо него, уже восемь хоккеистов находятся в лазарете. Среди травмированных числится и российский нападающий Валерий Ничушкин.

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Уже на четвёртой минуте гости открыли счёт после точного выстрела Алекса Ньюхука. На восьмой минуте Трэвис Санхайм сравнял счёт. На 19-й минуте Расмус Ристолайнен вывел хозяев вперёд.

В начале второго периода, на 24-й минуте, за хозяев забил Тони Деанджело. Позже Оуэн Типпетт с передачи российского защитника Ивана Проворова отличился на 50-й минуте. Затем последовали два гола гостей: Микко Рантанен (58) и Ньюхук (59). А итоговый счёт на табло установил Трэвис Конечны на последней минуте матча.

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