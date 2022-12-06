«Это было невероятно». Форвард «Вашингтона» Дауд — о голевой передаче от Протаса

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд после победного матча с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2) оценил голевую передачу белорусского форварда Алексея Протаса в моменте с победным голом.
«В моменте с голом была невероятная игра Протаса. Я лишь смотрел за ним и думал, что он собирается бросать с неудобной руки, но он отдал отличную передачу», — цитирует Дауда официальный «твиттер» «Вашингтона».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в сегодняшнем матче Протас отдал голевую передачу на Дауда после выхода один на один с голкипером «нефтяников» Стюартом Скиннером. Эта шайба стала победной для «столичных» в матче.
«Кэпиталз» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги, имея 26 очков после 27 матчей.
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