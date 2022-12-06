Плющев: задача тренерского штаба России на Кубке Первого канала — подарить народу праздник

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от формирования состава сборной России на Кубок Первого канала.
«Кого рассчитываю увидеть в составе сборной России на Кубке Первого канала? Нужно учитывать, что московский турнир для сборной России, по сути, единственный в этом сезоне. Поэтому задача у тренерского штаба Алексея Жамнова абсолютно понятная — избежать каких-то экспериментов и подарить народу праздник, показав эффектный, атакующий хоккей.
Соответственно, для этой цели и должен подбираться состав. На мой взгляд, тут мудрить смысла нет, все ведущие мастера КХЛ нужны в Москве для решения главной задачи. «Казус Кузьменко», которого год назад все упрашивали взять на Олимпиаду, но который в Пекин так и не попал, не должен повториться.
Специфика этого сезона такая, что заглядывать далеко вперёд нет смысла, нужно жить сегодняшним днём. Но, приглашая опытных мастеров, есть возможность взять и молодёжь, тем более что некоторые молодые в этом сезоне хорошо заявляют о себе. Поэтому я бы, подбирая состав, шёл от наших традиций играть в быстрый, атакующий, смелый хоккей», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.
Напомним, окончательный состав сборной России на Кубок Первого канала будет оглашён сегодня, 6 декабря.
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