Форвард «Ак Барса» Панюков — о матче с «Барысом»: на родине прекрасные ощущения

Нападающий «Ак Барса» Кирилл Панюков, родившийся в Астане, поделился ожиданиями от матча с «Барысом» (6 декабря, 16:30 мск).
«Какие эмоции испытываю перед матчем на родине? Приятные эмоции, прекрасные ощущения, потому что я здесь вырос, очень долго здесь играл. Необходимо подготовиться к матчу и, самое главное, одержать победу. Хотелось бы продолжить победную серию.
Сложно ли «Ак Барсу» будет повторить прошлый успех в Астане? Каждый соперник разбирает игры, смотрит ошибки, «Барыс» – команда системная, дисциплинированная. Играет правильно, использует свои моменты в атаке.
За счёт чего у команды пошла качественная и результативная игра? Думаю, стали выполнять тренерскую установку, играть строже и дисциплинированнее. Это и приносит свой результат», — приводит слова Панюкова сайт «Ак Барса».
Панюков набрал четыре (2+2) очка за 20 матчей в составе казанского клуба. 25-летний форвард становился чемпионом Казахстана в составе астанинского «Номада».
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