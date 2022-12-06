И. о. главного тренера «Ак Барса» Бабенко поделился ожиданиями от матча с «Барысом»

И. о. главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко поделился ожиданиями от гостевого матча с «Барысом», который начнётся 6 декабря в 16:30 мск.
«Нам сейчас надо настраиваться на соперника и зацепиться за ту игру, которую мы показываем, прежде всего в зоне обороны. Стараемся улучшать нашу игру, чтобы не давать сопернику шансов.
Какую работу провели после победной встречи с «Барысом»? Несмотря на то что мы выиграли здесь прошлый матч, для нас не всё складывалось гладко. Много сил отдали в меньшинстве, особенно во втором периоде. Поговорили с ребятами, сделали правильные выводы для того, чтобы не столкнуться с теми проблемами, что были в прошлой игре.
Чем могут удивить соперники? Думаю, рисунок игры у соперников останется прежним. Больше половины сезона позади, учитывая график матчей, многое будет зависеть от игры в неравных составах», — приводит слова Бабенко сайт «Ак Барса».
Напомним, в сегодняшнем матче казанцам не поможет форвард Александр Радулов, который восстанавливается после повреждения.
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