Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года, сообщается в приказе на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации.
В приказе сказано, что количество легионеров в Континентальной хоккейной лиге сокращается с пяти до трёх. Ужесточение лимита на легионеров коснётся Всероссийской хоккейной лиги и первенства Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ-Б), где максимально возможное количество легионеров в заявке на игру будет сокращено с четырёх до трёх.
Напомним, министр спорта РФ Олег Матыцин 19 ноября анонсировал, что лимит на легионеров в КХЛ будет сокращён до трёх в следующем году. Сейчас в лиге действует лимит в пять иностранных хоккеистов, которых могут заявлять на матчи чемпионата.
Ранее, 19 апреля, Федерация хоккея России отправила предложение в Министерство спорта РФ о сокращении числа иностранных игроков в заявках команд с пяти до трёх. 19 мая председатель правления ФХР, член совета директоров КХЛ Аркадий Ротенберг сообщил, что количество легионеров в заявке на матч будет сокращено с пяти до трёх с сезона-2023/2024.
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