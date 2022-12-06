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Дмитрий Сычёв сравнил арену «Авангарда» со стадионом дортмундской «Боруссии»

Дмитрий Сычёв сравнил арену «Авангарда» со стадионом дортмундской «Боруссии»
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Бывший нападающий футбольной сборной России, уроженец Омска Дмитрий Сычёв посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым» и оценил новую арену «ястребов».

«Я считаю, что это самая лучшая арена во всей России, и омичи должны гордиться этим фактом, потому что у меня уже очень много футбольных профессионалов — друзей — очень хотят попасть на эту арену. Просто какое-то волшебство, как она сделана, красота какая на трибунах, плюс эта вертикальная видимость со всех ракурсов — это вообще что-то такое необычное, что можно сравнить со стадионом «Боруссии» Дортмунд», — сказал Сычёв в интервью на официальной странице «Авангарда» в VK.

Новая арена «Авангарда» вмещает 12 тысяч зрителей. Первый матч КХЛ на ней прошёл 1 октября 2022 года.

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