Козлов — о победе над «Авангардом»: по накалу и эмоциям это была игра плей-офф для нас

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу своей команды в выездном матче КХЛ с «Авангардом».
«Хорошая игра была с нашей стороны. Ребята чётко играли в обороне, ловили шайбу на себя. Андрей Кареев сегодня провёл хороший матч, держал нас в игре. У «Авангарда» было несколько хороших моментов, в которые Андрей держал ворота защищёнными. Нам сегодня отступать было некуда, нам были важны эти две «точки», тем более принципиальный соперник. Рядом находимся в турнирной таблице. Так что ребята молодцы.
Насколько сегодняшняя игра – кубковая модель? Не секрет, что кубок выигрывает та команда, которая меньше всего пропускает. Так как ребята сегодня играли самоотверженно, с самоотдачей, в обороне выигрывали борьбу, выходили из-под давления нападающие, на полборта выводили шайбу… В принципе я согласен, по накалу и эмоциям это была игра плей-офф для нас», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 6 декабря 2022
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