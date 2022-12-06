«Командные действия привели к победе». Заварухин — об успехе в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал вторую подряд победу своей команды над магнитогорским «Металлургом» (4:1).
«За короткое время две игры с Магнитогорском, с хорошей командой, приятно побеждать. Много блокированных бросков, 21 блок-шот, ребята ложились под шайбу, ловили на себя, спасибо им за это, вратарь оставлял в игре. Забили хорошие голы с пятака, командные действия привели к победе.
Помог ли факт, что прошлый матч тоже был с «Металлургом»? Напротив, тяжелее играть такие игры, надо доставать из себя эмоции. Быстрая, мастеровитая команда, имела сегодня много моментов, но сыграли в обороне, вратарь помог.
Осторожное начало двух матчей? Нет, оно не было запланировано, хотели сыграть более агрессивно. Надо отдать должное сопернику, который владел шайбой, и мы не смогли сыграть, как планировали. После первого периода вошли в игру, были моменты.
Сокращение лимита на легионеров? Ещё не видел, какие решения приняты. Слышал, что хотели в Челябинске принимать на совете руководителей клубов», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
- 6 декабря 2022
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