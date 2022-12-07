Яшкина жёстко впечатали в борт, Гусев фирменно праздновал победу СКА. Лучшие фото с матча

6 декабря в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ СКА одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ в пользу команды Романа Ротенберга.

Героем встречи стал Никита Гусев, на счету которого обе заброшенные шайбы. В составе бело-голубых отличился Александр Скоренов.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение своей команды.



«Упорная игра, третья по счёту такая со СКА, даже счёт приблизительно похож. Интересная, острая игра, где-то мы преимуществом владели, где-то нас запирали, поэтому овертайм — логичный исход. В овертайме у нас была парочка возможностей закончить в свою пользу, но мы пропустилив», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.