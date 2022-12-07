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Гол Ивана Барбашёва помог «Сент-Луису» переиграть «Айлендерс» в результативном матче

Гол Ивана Барбашёва помог «Сент-Луису» переиграть «Айлендерс» в результативном матче
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в игре одержали гости со счётом 7:4.

За хозяев в этом матче отличились Ноа Добсон, Зак Паризе, Хадсон Фэшинг и Жан-Габриэль Пажо. У гостей же забивали Джош Ливо, Райан О'Райлли, Ноэль Аччари (дубль), Колтон Парэйко и Роберт Томас. Отдельно стоит отметить, что также голом отметился и российский нападающий Иван Барбашёв.

На воротах у хозяев стоял россиянин. Илья Сорокин пропустил семь шайб, го совершил 21 сейв. Его одноклубник и соотечественник Александр Романов заработал коэффициент полезности «-3».

За гостей был заигран ещё один россиянин Владимир Тарасенко. Он же заработал показатель эффективности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2022, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 7
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Ливо (Шенн) – 17:13 (5x5)   1:1 Добсон (Барзал, Вальстрём) – 17:52 (5x5)   1:2 Барбашёв (Биттен, Миккола) – 23:51 (5x5)   1:3 О'Райлли (Ливо, Фолк) – 34:58 (5x5)   1:4 Аччари (Уокер, Фолк) – 43:37 (5x5)   1:5 Парэйко (Кайру, Ледди) – 43:50 (5x5)   2:5 Паризе (Бейли, Добсон) – 45:36 (5x4)   3:5 Фэшинг (Мартин, Нельсон) – 54:43 (5x5)   4:5 Пажо (Паризе) – 55:04 (5x5)   4:6 Томас (Саад) – 58:03 (en)   4:7 Аччари – 58:55 (en)
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