Гол Ивана Барбашёва помог «Сент-Луису» переиграть «Айлендерс» в результативном матче

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Сент-Луис Блюз». Победу в игре одержали гости со счётом 7:4.
За хозяев в этом матче отличились Ноа Добсон, Зак Паризе, Хадсон Фэшинг и Жан-Габриэль Пажо. У гостей же забивали Джош Ливо, Райан О'Райлли, Ноэль Аччари (дубль), Колтон Парэйко и Роберт Томас. Отдельно стоит отметить, что также голом отметился и российский нападающий Иван Барбашёв.
На воротах у хозяев стоял россиянин. Илья Сорокин пропустил семь шайб, го совершил 21 сейв. Его одноклубник и соотечественник Александр Романов заработал коэффициент полезности «-3».
За гостей был заигран ещё один россиянин Владимир Тарасенко. Он же заработал показатель эффективности «-1».
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