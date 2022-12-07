Квартиру российского хоккеиста НХЛ Никиты Сошникова обокрали в центре Москвы

Квартиру российского нападающего Никиты Сошникова обокрали в центре Москвы, сообщает телеграм-канал Mash.

Сообщается, что сейчас в этой квартире проживает 30-летняя девушка хоккеиста, которая оставила ключи охранникам дома для продажи или сдачи квартиры в аренду через риэлторов. Предположительно они передали ключи злоумышленникам, которые похитили из тумбочки конверт с $ 1700 и € 2000.

Напомним, Сошников сейчас выступает в АХЛ за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс». В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл за «Айлендерс» в НХЛ три матча, в которых набранными баллами не отметился.

В прошедшем сезоне Сошников провёл 11 встреч за ЦСКА и 22 игры за омичей в регулярке, набрав 16 (4+12) очков. В Кубке Гагарина — 2022 Никита сыграл в 13 матчах за «Авангард», заработав 8 (5+3) очков.



Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис Блюз», в общей сложности проведя 90 матчей и набрав 16 (8+8) очков.