Квартиру российского хоккеиста НХЛ Никиты Сошникова обокрали в центре Москвы

Квартиру российского нападающего Никиты Сошникова обокрали в центре Москвы, сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что сейчас в этой квартире проживает 30-летняя девушка хоккеиста, которая оставила ключи охранникам дома для продажи или сдачи квартиры в аренду через риэлторов. Предположительно они передали ключи злоумышленникам, которые похитили из тумбочки конверт с $ 1700 и € 2000.
Напомним, Сошников сейчас выступает в АХЛ за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс». В текущем сезоне 29-летний нападающий провёл за «Айлендерс» в НХЛ три матча, в которых набранными баллами не отметился.
В прошедшем сезоне Сошников провёл 11 встреч за ЦСКА и 22 игры за омичей в регулярке, набрав 16 (4+12) очков. В Кубке Гагарина — 2022 Никита сыграл в 13 матчах за «Авангард», заработав 8 (5+3) очков.
Ранее россиянин выступал в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис Блюз», в общей сложности проведя 90 матчей и набрав 16 (8+8) очков.
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