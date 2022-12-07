Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил состав сборной России на Кубок Первого канала, в котором много дебютантов.

«У некоторых игроков травмы, с другими игроками уже знакомы. Тренерский штаб решил посмотреть игроков, которые в этом сезоне играют ярче, чем другие. Нет многих лидеров? Выбрали тех, кого сочли нужным. По тем или иным причинам некоторые игроки не попали в состав», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Кубок Первого канала пройдёт в Москве с 15 по 18 декабря. На турнир заявлены сборные России, Казахстана и Беларуси. Ранее планировалось участие сборной России U25 под руководством Романа Ротенберга, однако впоследствии решено было отказаться от этой идеи.