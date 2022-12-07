Вайсфельд: на Кубке Первого канала мы вправе ждать от сборной уверенной игры

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал состав сборной России на предстоящий Кубок Первого канала.

«Какой бы состав ни был и какие ни были бы соперники, московский турнир всегда ожидается с большим интересом. Да, мы не увидим традиционных участников – европейские сборные Швеции, Чехии и Финляндии, тем не менее, уверен, что сборная России постарается сыграть для зрителей. Мы вправе ждать хорошей, уверенной игры команды Алексея Жамнова. В составе есть как уже опытные ребята, так и молодые, перспективные. Сейчас есть возможность посмотреть ряд новичков, как они проявят себя на уровне сборной с командами Казахстана и Беларуси. Рано или поздно мы вернёмся на международную арену, и нам нужно быть готовыми вернуться на былые позиции, на верхние строчки рейтинга. Интересно будет посмотреть и на международный турнир в формате «3 на 3», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».

Кубок Первого канала пройдёт в Москве на «ЦСКА Арене» с 15 по 18 декабря. Матчи сборной России пройдут 17 и 18 декабря.