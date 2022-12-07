«Ак Барс» активно ищет варианты обмена Бурмистрова. Его зарплата — 40 млн рублей за сезон

Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» активно ищет варианты обмена 31-летнего нападающего Александра Бурмистрова. Зарплата игрока составляет 40 млн рублей за сезон.

Несмотря на уход главного тренера Олега Знарка, с которым, как отмечали СМИ, у форварда случился конфликт, казанцы всё равно хотят избавиться от Бурмистрова. «Ак Барс», выступающий в Восточной конференции, преимущественно ищет варианты обмена с командами Запада.

Напомним, Бурмистров в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ принял участие в 26 матчах, в которых набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне форвард провёл за «Ак Барс» 28 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 10 (3+7) очков.