«Ак Барс» активно ищет варианты обмена Бурмистрова. Его зарплата — 40 млн рублей за сезон
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Как стало известно «Чемпионату», «Ак Барс» активно ищет варианты обмена 31-летнего нападающего Александра Бурмистрова. Зарплата игрока составляет 40 млн рублей за сезон.
Несмотря на уход главного тренера Олега Знарка, с которым, как отмечали СМИ, у форварда случился конфликт, казанцы всё равно хотят избавиться от Бурмистрова. «Ак Барс», выступающий в Восточной конференции, преимущественно ищет варианты обмена с командами Запада.
Напомним, Бурмистров в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ принял участие в 26 матчах, в которых набрал три очка — забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне форвард провёл за «Ак Барс» 28 матчей регулярного чемпионата КХЛ и набрал 10 (3+7) очков.
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