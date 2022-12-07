Вышински — о возможной отставке Галлана: иногда логике нет места в команде Долана

Журналист ESPN Грег Вышински поделился мыслями о возможной отставке главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерара Галлана.
«В 27 матчах «Рейнджерс» набрали 0,537 очка. Жонглирование игроками в звеньях Галлана вызвало жаркие споры, хотя оно может принести результаты, как, например, успешная игра Алекси Лафренье и Каапо Какко с Микой Зибанеджадом. Отсутствие его личной ответственности также подверглось критике.
«Рейнджерс» — загадка. Анализируя их выступление, можно сказать, что они выступают лучше в ситуациях „пять на пять“, чем в прошлом сезоне. Но их звёздные игроки не проявляли себя постоянно, а их молодёжь второго плана — такой ключевой фактор в плей-офф — разочаровывает. Прибавьте к этому, что Игорь Шестёркин играет отлично, но не на уровне вратаря с «Везиной» — и «Рейнджерс» находятся там, где они есть.
Галлан уже второй сезон тренирует «Рейнджерс», он подписал контракт до сезона-2024/2025. Логика подсказывает, что он в безопасности. Иногда логике не место в команде Джеймса Долана», — приводит слова Вышински ESPN.
Отметим, что Джеймс Долан — владелец «Рейнджерс».
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