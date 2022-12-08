Вратарь сидел в воротах, болельщики поддерживали Игоря Ларионова. Фото победы «Торпедо»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).



Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Торпедо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу своей команды.



«Хочется сказать добрые слова в адрес ЦСКА. Команда дала импульс к игре, приближенной по своему накалу к плей-офф. Проигрывая 1:2, проявили тот хребет и стержень, который формируется. Спасибо армейцам за такой тест. Поздравляю ребят и болельщиков, которые приехали из Нижнего, с окончанием тяжёлого выезда. Перед перерывом дали хороший эмоциональный фон, чтобы перезагрузиться и двигаться дальше по сезону», — передаёт слова Ларионова официальный сайт ХК «Торпедо».