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Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Вегас» в гостях

Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Вегас» в гостях
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Ассистентским хет-триком отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и перевалил за отметку в 600 набранных очков в НХЛ. Две шайбы и передача на счету шведского форварда «синерубашечников» Мики Зибанеджада. Отметим, что гости оформили своё преимущество в течение пяти с половиной минут в третьем периоде. Единственная шайба хозяев на счету Джонатана Маршессо в формате «пять на три». Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 25 из 26 бросков по воротам.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2022, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Какко (Миллер, Труба) – 06:49 (5x5)   1:1 Маршессо (Стивенсон, Теодор) – 33:38 (5x3)   1:2 Зибанеджад (Панарин, Фокс) – 45:59 (5x4)   1:3 Хитил (Гудроу, Панарин) – 46:24 (5x5)   1:4 Лафренье (Зибанеджад, Фокс) – 47:52 (5x5)   1:5 Зибанеджад (Панарин, Трочек) – 51:34 (5x3)

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд и 10 декабря встретятся с «Колорадо Эвеланш».

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