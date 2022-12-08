Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» уверенно обыграть «Вегас» в гостях

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Вегас Голден Найтс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

Ассистентским хет-триком отметился российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и перевалил за отметку в 600 набранных очков в НХЛ. Две шайбы и передача на счету шведского форварда «синерубашечников» Мики Зибанеджада. Отметим, что гости оформили своё преимущество в течение пяти с половиной минут в третьем периоде. Единственная шайба хозяев на счету Джонатана Маршессо в формате «пять на три». Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 25 из 26 бросков по воротам.

«Рейнджерс» одержали вторую победу подряд и 10 декабря встретятся с «Колорадо Эвеланш».